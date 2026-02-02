Nuova frangia dei Casalesi l' ufficiale dell' Arma | Mezzero non era contento della gestione delle bische

Un ufficiale dell’Arma conferma che Antonio Mezzero, uno dei boss della nuova frangia dei Casalesi, non era soddisfatto della gestione delle bische. L’indagine, partita dopo diverse segnalazioni, ha rivelato che Mezzero voleva riorganizzare le attività poco dopo essere uscito dal carcere. L’ufficiale ha spiegato di aver raccolto vari elementi e di aver concluso l’informativa, mettendo insieme tutte le attività svolte.

“Ho redatto l’informativa conclusiva mettendo a sistema le varie attività svolte. L’attività investigativa è nata a seguito di varie segnalazioni che indicavano la volontà del boss Antonio Mezzero di riorganizzarsi poco dopo la sua scarcerazione. Abbiamo difatti accertato che stav riorganizzando il suo gruppo originario avvalendosi di suo nipote Alessandro Mezzero che rappresentava la sua longa manus, da Michele Mezzero e da Davide Grasso che era sostanzialmente il suo braccio destro e via via da altri soggetti”. "In particolar modo arriviamo alla bisca di Curti in via Piave grazie al monitoraggio di Davide Grasso che intratteneva rapporti con Michele Caduco, gestore della bisca clandestina - ha proseguito il militare - Caduco consegnava denaro a Grasso.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a sedici anni e mezzo di reclusione Giuseppe Diana e Alessandro Mezzero, considerati componenti della nuova frangia dei Casalesi e fedelissimi del boss Antonio.

Il Tribunale di Napoli ha condannato il boss Antonio Mezzero e sette suoi affiliati della nuova frangia dei Casalesi a complessivi 56 anni e 4 mesi di reclusione.

