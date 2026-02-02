Nuova era della Formula 1 | i test di Barcellona accendono il dibattito tecnico

Questa mattina a Barcellona si sono svolti i primi test ufficiali della nuova stagione di Formula 1. Le scuderie hanno percorso pochi chilometri, ma già si capisce qualcosa sui rapporti di forza tra le squadre. Restano però ancora molti dubbi sulla normativa dei motori, che continua a dividere team e tecnici. La questione, infatti, è ancora aperta e al centro del dibattito tra le scuderie.

Al centro del confronto c'è la power unit Mercedes, sospettata dai rivali di poter superare il limite massimo del rapporto di compressione fissato a 16:1, arrivando di fatti ai livelli della precedente generazione. Una presunta irregolarità che tuttavia non emergerebbe nei confronti statistici ufficiali, alimentando un dibattito tecnico e politico che la FIA punta a risolvere prima dell'inizio del Mondiale.

La stagione di Formula 1 2026 prende il via con i test di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio.

La stagione di Formula 1 si apre con una notizia inattesa: la Williams non prenderà parte ai test di Barcellona a causa di problemi al telaio, che non ha superato i crash test.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SVELATI NUOVI PROBLEMI per le auto di F1 2026 nei TEST di Barcellona!

