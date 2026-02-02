Nuova classifica Atp Alcaraz allunga su Sinner Djokovic è terzo

La vittoria agli Australian Open permette a Carlos Alcaraz di allungare in vetta alla classifica Atp. Lo spagnolo si conferma al primo posto, mentre Sinner scivola più indietro. Djokovic resta terzo, staccato di diversi punti. La corsa al titolo continua a movimentare il mondo del tennis.

AGI - La vittoria negli Australian Open per la prima volta in carriera permette a Carlos Alcaraz di allungare in vetta alla classifica Atp: sono 3.350 ora i punti di vantaggio su Jannik Sinner, che resta secondo ma perde terreno dopo essersi fermato in semifinale a Melbourne. L'altoatesino ha ceduto a Novak Djokovic, che con i punti della finale scavalca Alexander Zverev e si riporta in terza posizione, col tedesco ora insidiato da Lorenzo Musetti: il carrarino si conferma in quinta posizione ma la quarta dista solo 200 punti. L'altra novità in Top Ten è lo scambio di posizioni fra Taylor Fritz (da nono a settimo) e Ben Shelton (da settimo a nono), con Alex De Minaur (6 ), Felix Auger-Aliassime (8 ) e Alexander Bublik (10 ) che completano il quadro. 🔗 Leggi su Agi.it

Dopo gli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz allunga ulteriormente sul rivale Jannik Sinner nella classifica ATP.

La classifica dei premi in denaro dell’ATP mette in evidenza i guadagni dei migliori tennisti, tra cui Sinner, Alcaraz e Djokovic.

Sinner, e ora? Il divario con Alcaraz si è allargato: la nuova classifica Atp dopo gli Australian OpenLa forbice si allarga: con la vittoria di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic nella finale degli Australian Open, sono adesso 3.350 i punti che separano Jannik Sinner dal numero 1 del mondo. La sconfitta ... ilfattoquotidiano.it

Alcaraz scappa da Sinner: qual è la nuova classifica AtpSi allarga il divario in classifica tra lo spagnolo e l'italiano: ecco qual è la differenza punti e quando Jannik potrà tornare ad accorciare le distanze ... msn.com

