La palestra della scuola Luigi Pirandello si ferma di nuovo. Questa volta, a sollevare polemiche è la nuova balaustra in plexiglass installata all’interno dell’impianto. La Us Volley 79, club di pallavolo che usa la struttura, ha criticato subito la sicurezza dei lavori, sostenendo che il materiale scelto non garantisce la stabilità e il rispetto degli standard. La questione ora diventa un caso da seguire, con l’amministrazione pronta a intervenire per chiarire la situazione.

Messa in sicurezza della balaustra all’interno della palestra a servizio della scuola ‘Luigi Pirandello’, la qualità dei lavori contestata dalla Us Volley 79, club di pallavolo cittadino che utilizza l’impianto. "Non ci stiamo" tuona la società rossoblù per porre l’attenzione sull’intervento appaltato dall’ amministrazione comunale, costato 6.357 euro, per adeguare alla normative sulla sicurezza la barriera in ferro della gradinata, a protezione della prima fila degli spettatori che assistono alle partite. "Lunedì – sottolinea la società di pallavolo in una nota molto dura – sono stati posizionati i plexiglass con delle fascette di plastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuova balaustra della palestra. Il plexiglass messo non è sicuro"

Approfondimenti su Luigi Pirandello

La palestra della scuola Gregorio da Tiferno a Trestina, recentemente rinnovata con un investimento di 700mila euro, è stata ufficialmente riaperta.

La giunta comunale di Rimini ha approvato la riorganizzazione degli spazi della scuola primaria “Decio Raggi”, destinando il secondo piano dell’edificio di via Matteotti al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia).

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Luigi Pirandello

Argomenti discussi: Nuova balaustra della palestra. Il plexiglass messo non è sicuro; Al via la riqualificazione del PalaMolza.

Nuova palestra per il Costaggini: partiti i lavori. Sopralluogo del presidente della Provincia e del consigliere UsaiRIETI - Il cantiere per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto Professionale Costaggini di Rieti è ufficialmente partito lunedì e ieri mattina il Presidente della Provincia Roberta Cuneo ... ilmessaggero.it

Nuova palestra. Recinzioni smontate. Nominato il direttore. Ma il cantiere è fermoIl cantiere per la nuova palestra scolastica accanto alle scuole elementari nel centro del paese ancora non c’è, anzi, le recinzioni e il cartello che l’anno scorso erano stati installati ora sono ... lanazione.it

AFM 1959 - Serramenti e Opere in Metallo. Kaan Simseker · Deep Force. Tecnica e carattere si incontrano nei dettagli di questa nuova balaustra firmata AFM1959. Amiamo disegnare linee che proteggono Segui la pagina per scoprire l’installazione dell’ope - facebook.com facebook