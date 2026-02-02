Una donna di 93 anni è caduta in una truffa, cedendo la nuda proprietà della sua casa e investendo 117 mila euro in bond argentini. La sua famiglia si è rivolto ai giudici, che hanno annullato tutto e restituito la proprietà. La vittima non si era resa conto di quello che stava facendo, e ora cerca di riprendersi dalla truffa.

La Spezia, 2 febbraio 2026 – Sarebbe stata raggirata, arrivando a cedere la nuda proprietà dell’abitazione e ad acquistare 117mila euro di bond argentini, senza avere contezza di quanto stesse facendo. Per questo motivo, il tribunale della Spezia ha accolto il ricorso presentato da una donna spezzina di 93 anni, annullando entrambe le transazioni: e con l’anziana nel frattempo deceduta, è partita la caccia all’erede, in assenza del quale i beni della donna finiranno nel patrimonio dello Stato. Anziana truffata e derubata. Recuperati oro e contanti Il dispositivo è stato è emesso solo pochi giorni fa dal giudice Gabriele Romano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuda proprietà e bond argentini. Anziana di 93 anni raggirata, ma il Tribunale annulla tutto

