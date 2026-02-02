Novità culinaria Amadori lancia per San Valentino i bocconcini di pollo a forma di cuore
Amadori presenta una novità speciale per San Valentino: i bocconcini di pollo a forma di cuore, chiamati ‘Le Birbe Love Spicy’. La notizia arriva da Cesena, dove l’azienda ha deciso di dedicare un prodotto romantico e gustoso ai festeggiamenti della giornata degli innamorati.
Il prodotto sarà disponibile anche in altri momenti simbolici dell’anno: nel mese di giugno, in occasione del Pride, quindi ad ottobre, in previsione di Halloween Novità culinaria Made in Cesena in occasione di San Valentino, Amadori lancia ‘Le Birbe Love Spicy’, bocconcini di pollo a forma di cuore. Disponibili sugli scaffali a partire dal 2 febbraio per tutto il mese, Le Birbe Love Spicy “rafforzano il messaggio che da sempre accompagna il brand: l’amore è fatto di momenti semplici, divertenti e vissuti insieme”, si legge in una nota del gruppo. Il prodotto sarà disponibile anche in altri momenti simbolici dell’anno: nel mese di giugno, in occasione del Pride, quindi ad ottobre, in previsione di Halloween.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
