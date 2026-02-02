Notte d' apprensione e paura a Grotte | fuga di gas mette in allarme gli abitanti

Notte di paura a Grotte, dove una fuga di gas ha fatto scattare l’allarme tra gli abitanti. I vigili del fuoco di Canicattì e i carabinieri sono intervenuti in via Ingrao per mettere in sicurezza la zona e valutare la situazione. La strada è stata evacuata temporaneamente, mentre si cerca di capire cosa abbia causato la perdita di gas. Nessuno si è fatto male, ma tanta paura tra i residenti che hanno visto arrivare le forze dell’ordine nel cuore della notte.

I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri, poi sono arrivati i tecnici della ditta specializzata che hanno riparato la falla apertasi nella tubatura Notte di paura, quella passata, a Grotte dove in via Ingrao sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione cittadina. A mettere in allarme gli abitanti - era mezzanotte e mezza circa - prima la sospetta fuga di gas, poi - dopo l'intervento dei pompieri - confermata. Scontata, dopo quanto avvenne la notte dell'11 dicembre 2021 a Ravanusa, l'apprensione dell'intero quartiere.

