Arezzo ferma tutto per un piccione rimasto incastrato sulla terrazza dell’ex Banca Etruria. La gente si ferma a guardare, mentre i passanti cercano di capire come intervenire. La polizia locale è già sul posto, ma ancora nessuno ha trovato una soluzione definitiva. La scena si ripete come un film, con il volatile che sembra chiedere aiuto senza riuscire a scendere. La zona è chiusa al traffico, e mentre si aspetta l’intervento dei vigili del fuoco, il rumore delle sirene si fa strada tra le voci di chi assiste

Arezzo trattiene il fiato. Corso Italia diventa teatro di una crisi che ha tenuto con il naso all’insù passanti, cronisti e probabilmente anche qualche piccione curioso: un piccione – vittima innocente del progresso urbano e delle reti anti-se stesso – è rimasto incastrato sulla terrazza dell’ex Banca Etruria. Il volatile, lì da domenica, ha affrontato ore di riflessione esistenziale dimenandosi con dignità, finché la città non ha deciso che sì, forse era il caso di intervenire. E così, dopo attente segnalazioni e un’attesa carica di pathos, entrano in scena i vigili del fuoco, con camionetta parcheggiata strategicamente all’inizio della strada, come nelle grandi operazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Notizia del giorno (con colonna sonora epica)

