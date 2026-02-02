Non sono stati loro a offrire un finto lavoro al detenuto per lasciare i domiciliari | assolti

Questa mattina a Roma sono stati assolti due persone accusate di aver fatto false dichiarazioni al magistrato. Secondo le accuse, avrebbero cercato di ottenere gli arresti domiciliari per un conoscente, ma la sentenza ha confermato che non c’era alcuna prova contro di loro. I fatti risalgono ai mesi scorsi, quando gli indagati erano finiti sotto inchiesta. La decisione del giudice mette fine a un caso che aveva acceso discussioni sulla correttezza delle dichiarazioni fatte in tribunale.

la coppia era finita sotto accusa, ma dai tabulati telefonici è emerso che nessuno dei 17 dispositivi era di loro proprietà Erano stati accusati di false dichiarazioni al magistrato per far ottenere gli arresti domiciliari ad un conoscente. In udienza predibattimentale, però, il giudice ha accolto le istanze della difesa e le accuse di falso e favoreggiamento per aiutare un detenuto a ottenere i domiciliari sono cadute. Per il giudice non c’era alcuna "prova di correità" a carico dei due imputati, difesi dagli avvocati Massimo Brazzi e Francesca Crisopulli. L'inchiesta era nata dopo un tentativo, ritenuto fraudolento, di far ottenere i domiciliari a un detenuto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Detenuti Assolti Cos'è il "test del finto cliente": ecco come sono stati licenziati tre cassieri "Sono stati loro ad aggredire" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Detenuti Assolti Argomenti discussi: Il delicato equilibrio tra curdi e siriani - Francesca Gnetti; In quattromila sul confine bosniaco con la Serbia, in ostaggio degli scontri di potere; Perché gli aumenti di produttività negli Stati Uniti non raggiungono più i lavoratori; Che cosa verrà a fare l’ICE in Italia. Due cuccioli, abbandonati e indifesi, sono stati salvati dagli agenti della Polizia di Stato di Canosa di Puglia. Gli animali vagavano sulla strada provinciale 2 con il forte rischio di essere investiti e di provocare un incidente, ma il pronto intervento dei poliziott facebook Nel 2025, su 1.587 esposti presentati, soltanto 76 sono stati trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura. È il numero più basso registrato negli ultimi dieci anni e racconta una dinamica che merita una riflessione seria. La drastica riduzione degli espost x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.