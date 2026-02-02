Sayf spiega di non essere a Sanremo per diventare una popstar, ma per un interesse più profondo, legato alla storia politica italiana. Ricorda Berlusconi e la Prima Repubblica, sottolineando come gli eventi di oggi derivino da quel passato. Parla anche di questioni attuali come lo ius soli, chiedendo di semplificare la burocrazia. La sua presenza sul palco è pacata, con lunghe pause che ricordano Celentano, e un sorriso che lascia trasparire una timidezza elegante.

Fa lunghe pause come Adriano Celentano, sorride spesso, timido quanto basta, elegante nei movimenti e per nulla banale. Sayf (vero nome Adam Viacava, ndr) è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026, l’ennesimo cantautore della scena genovese che arriva sull’onda lunga di Olly, Bresh e Alfa, solo per citarne alcuni. Le luci puntate addosso perché potrebbe essere l’outsider di questo Festival con la canzone “ Tu mi piaci tanto ” lo sorprendono, ma non lo destabilizzano perché, in fondo, come dice lui stesso “questa è una canzone come un’altra”, dice facendo spallucce. “Chi me l’ha fatto fare? Eh perché stiamo in questo mondo, in questo sistema qua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono a Sanremo 2026 per fare la popstar. Cito Berlusconi perché mi affascina la Prima Repubblica. Quello che accade oggi in Italia è frutto di quella storia. Lo ius soli? Bisogna snellire la burocrazia”: così Sayf

Approfondimenti su Sanremo 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, l'ascolto dei brani in anteprima: sentimenti e non solo amore, più ballad e meno caccia al tormentone; Levante: Sono sfacciata, non mi vergogno di nulla ma a Sanremo canto la paura di amare; Festival di Sanremo 2026, il jingle ufficiale sarà il brano Emigrato di Welo; Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle).

Sanremo 2026, Nigiotti: In un mondo a cento all'ora a me piace camminare pianoA Sanremo con 'Ogni volta che non so volare', il cantautore livornese racconta la sua nuova consapevolezza tra paternità e autenticità. Il 13 marzo esce il suo nuovo album 'Maledetti innamorati'. Euro ... adnkronos.com

Argentero a Sanremo? Felicissimo, ma ancora non so nulla (Video)AGI - Non so cosa farò a Sanremo, non so neanche della partecipazione stessa. C'è stata una comunicazione, ma in realtà non so ancora nulla. Io sarei felicissimo, ci sono già stato tante volte e ovvi ... msn.com

“Da Meloni a Nordio e Tajani: così la destra autoritaria regola i conti con la magistratura, in memoria di Gelli e Berlusconi”: il mio editoriale su @repubblica. x.com

Sempre peggio. Cito Ilaria Proietti: “Daniela Santanchè polverizza il campo largo. Ieri in Giunta al Senato, il Pd e Italia Viva hanno infatti votato con le destre per salvare la ministra dal processo per diffamazione nei confronti di Giuseppe Zeno, azionista di mino - facebook.com facebook