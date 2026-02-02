Non siamo una zavorra | Pratesi da Udine difende gli agenti di commercio

Massimiliano Pratesi, vicepresidente e presidente provinciale di Udine di Confcommercio Fnaarc, prende parola per difendere gli agenti di commercio. Lo fa dopo le polemiche esplose negli ultimi giorni nel Sud Italia, sottolineando che questa categoria non dovrebbe essere considerata una zavorra. Pratesi insiste sul fatto che gli agenti di commercio svolgono un ruolo fondamentale e meritano rispetto.

“Non siamo una zavorra”. È il messaggio che arriva da Udine, dove Massimiliano Pratesi, vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Udine di Confcommercio Fnaarc, interviene a difesa della figura dell’agente di commercio dopo quanto emerso negli ultimi giorni nel Sud Italia. Un ufficio acquisti della grande distribuzione ha infatti proposto ai propri fornitori l’eliminazione delle figure di intermediazione, aprendo un fronte che secondo la Federazione rischia di colpire un’intera categoria professionale e di indebolire anche le aziende. I dati richiamati da Confcommercio Fnaarc delineano un settore di primo piano.🔗 Leggi su Udinetoday.it

