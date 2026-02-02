Non si fermano all' alt dopo un tentato furto in un' azienda di cosmetici di Dovera vicino Crema l' operazione

I carabinieri di Crema sono intervenuti durante la notte in un’azienda di cosmetici a Dovera, dove alcuni ladri avevano tentato di rubare. I militari sono arrivati prima che i malviventi potessero portare via tutto e hanno recuperato circa 400.000 euro di merce. I ladri sono scappati con il furgone, ma sono stati comunque bloccati e i prodotti sequestrati. L’operazione ha evitato un grosso colpo e ora si cerca di capire chi ci sia dietro a questa banda.

400.000 euro di prodotti recuperati: questo il bilancio dell'operazione condotta dai Carabinieri contro un furto notturno ai danni di un'azienda cosmetica. La notte del 2 febbraio un gruppo di almeno otto persone è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre merce da una ditta di Dovera, nel cremasco. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso di recuperare la refurtiva e sequestrare il mezzo usato dai malviventi, che sono riusciti a fuggire nei campi circostanti. Il tentato furto notturno a Dovera Il modus operandi della banda L'inseguimento e la fuga nei campi Il recupero della refurtiva e le indagini in corso Il tentato furto notturno a Dovera L'episodio si è verificato nelle prime ore del 2 febbraio, poco dopo le 2.

Un incidente in un’azienda di Dovera ha causato la morte di un camionista, sepolto dal carico di mais che stava trasportando.

