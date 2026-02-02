Un cane Pitbull ha trascorso ore nella neve, senza muoversi, senza mangiare, mentre una bufera imperversava sull’Himalaya. Ha vegliato sui corpi di due adolescenti morti, restando lì fino a quando le squadre di soccorso sono riuscite a recuperarli. Un’immagine che ha colpito tutti, simbolo di fedeltà e attaccamento.

Immerso nella neve, un cane Pitbull ha vegliato i corpi di due adolescenti morti durante una bufera di neve sull’Himalaya. La storia del cane e la morte tragica dei due giovani è stata riporata dai media indiani. I ragazzi, Viksit Rana e il cugino Piyush Kumar, erano partiti lo scorso 22 gennaio per un’escursione in alta quota sull’Himalaya, con l’obiettivo di girare video estremi da condividere sui loro profili social. Come riportato dalle autorità, le vittime avevano attrezzatura da trekking, una tenda, sacchi a pelo e viveri. Viksit, uno dei due ragazzi, aveva portato con sé Sherru, il Pitbull che ha vegliato sul suo padrone e sul ragazzo tra la neve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ha mai lasciato i corpi, non ha mangiato e non si è mai spostato da lì nonostante la bufera”: il cane Sherru ha vegliato su due ragazzi morti

Approfondimenti su Himalaya Corpi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Himalaya Corpi

Argomenti discussi: La lezione di Eleonora in quel grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano; Federica R: Amante da vent’anni. Non è la storia che avrei scelto, né che consiglio. Ma è la mia; Auditorium, Sergio Rubini è Šostakovic raccontato da Valerio Cappelli: Un artista in fuga da sé stesso; Premiata Forneria Marconi: Franz Di Cioccio, Mi chiesero di provare per i Led Zeppelin ma non avrei mai lasciato la PFM.

Grande Fratello, Carlotta smentisce tutto: Non ho mai lasciato MattiaUn momento che ha lasciato il pubblico spiazzato — e che, a quanto pare, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Pochi minuti prima che la comunicazione arrivasse nella Casa, infatti, Carlotta ... comingsoon.it

Grande Fratello, Mattia Scudieri non è stato lasciato: ma ora la decisione è nelle mani di GraziaSecondo quanto mostrato nel daytime, gli autori non avrebbero ancora informato Mattia del nuovo messaggio, ma avrebbero deciso di coinvolgere Grazia in una prova decisamente inaspettata. Convocata in ... movieplayer.it

Sull’Himalaya, durante una violenta bufera di neve, due ragazzi sono morti. Il freddo estremo, il vento, le temperature scese fino a meno dieci gradi non hanno lasciato loro scampo. Accanto ai loro corpi, per quattro lunghissimi giorni, è rimasto Sherru. Il loro ca - facebook.com facebook