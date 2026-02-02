Non chiamatela Jeep Wrangler | Rezvani Tank mostro corazzato da mezzo milione di dollari

Il Rezvani Tank 2026 non è una Jeep Wrangler modificata, ma un vero e proprio mostro corazzato. Costa più di mezzo milione di dollari e si presenta come un mezzo militare in stile post-apocalittico. Con un design che richiama veicoli da guerra, offre sistemi di sicurezza avanzati e motori potenti, arrivando fino a 1.000 cavalli. È pensato per chi cerca un veicolo estremo, che combina protezione massima e prestazioni da fuoristrada di livello.

Di base è una Jeep Wrangler, ma non lo direbbe nessuno. L'edizione 2026 del Rezvani Tank mantiene i tratti distintivi del mezzo post-apocalittico che lo hanno portato sulle cronache di tutto il mondo: potenza bruta e dotazioni non convenzionali. Il design è ancora più tagliente: le (poche) curve del modello precedente quasi scompaiono, dominano linee tese e spigoli che richiamano un'impostazione militare. Tutto è estremo nel fuoristrada dell'azienda fondata nel 2013 da Ferris Rezvani, di origini iraniane, a Irvine, in California. E altrettanto costoso. Il prezzo di partenza di 175mila dollari, di fatto, è solo indicativo: un Rezvani Tank ben equipaggiato può costare 500mila dollari.

