Noi Moderati Arezzo | La politica della sicurezza deve essere fondata sull’ascolto sul pragmatismo sul rapporto continuo con la comunità

Questa mattina i rappresentanti di Noi Moderati ad Arezzo hanno ribadito che per migliorare la sicurezza in città bisogna ascoltare i cittadini, adottare soluzioni pratiche e mantenere un dialogo costante con la comunità. Durante un incontro pubblico, hanno sottolineato che le politiche di sicurezza devono essere fatte su misura, tenendo conto delle reali esigenze delle persone che vivono in città. Nessuna parola vuota, solo azioni concrete per affrontare i problemi quotidiani.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – «La politica della sicurezza deve essere fondata sull’ascolto, sul pragmatismo, sul rapporto continuo con la comunità». Con questo obiettivo il Tavolo tecnico sulla sicurezza di Noi Moderati di Arezzo avvierà un ciclo di incontri con le realtà associative del territorio, per raccogliere criticità, proposte e contributi utili a costruire interventi concreti e immediatamente applicabili. «Solo attraverso il dialogo con chi vive ogni giorno la città – afferma Marco Bruni, responsabile del Tavolo tecnico del partito – possiamo elaborare soluzioni realistiche, condivise e capaci di produrre effetti sia nell’immediato che nel medio periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

