Niscemi il pm | Non guarderemo in faccia a nessuno | La Protezione civile | La frana sta rallentando

A Niscemi il pm promette che nessuno sarà risparmiato nei controlli sull’agibilità degli edifici. La Protezione civile conferma che la frana sta rallentando, ma i controlli continueranno senza sosta. Il governatore Schifani assicura che tutti avranno una casa, mentre le autorità stanno già anticipando verifiche più rigorose per mettere in sicurezza la zona.

"Al momento non ci sono indagati, ma escludo che il fascicolo rimarrà a carico di ignoti". Lo ha detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella, sull'inchiesta avviata sulla frana di Niscemi. Vella, affiancato dal dirigente del commissariato di polizia Giovanni Minardi, ha incontrato i giornalisti nel Municipio del paese del Nisseno. "Inizieremo a sentire persone - ha aggiunto il procuratore -, non guarderemo in faccia nessuno. Ci stiamo muovendo su una notevole mole di documenti anche immagini fornite dall'agenzia italiana aerospaziale. Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo".

La Procura di Caltanissetta ha annunciato che non farà sconti nelle verifiche sull’agibilità di Niscemi, dove ieri si è verificata una frana che ha messo in crisi alcune case.

La frana a Niscemi non si ferma, ma sembra aver rallentato leggermente.

