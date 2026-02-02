Niscemi è crollata pian piano come fanno le cose che nessuno vuol vedere

Questa mattina Niscemi ha vissuto un crollo che ha colto di sorpresa molti. Un pezzo di paese si è sgretolato lentamente, senza che nessuno intervenisse in tempo. L’inviato del telegiornale si è precipitato sul posto e, durante l’edizione principale, ha raccontato la scena in diretta. La situazione sembra grave e ora si aspetta di capire quanto sia esteso il danno.

L’inviato è arrivato di fretta, la notizia è importante. Un pezzo di paese che è franato, dice. Si collega in diretta, durante l’edizione principale del tg. Siamo a Niscemi, nel cuore della Sicilia, in provincia di Caltanissetta. Vorrebbe dire che siamo in mezzo al nulla, che intorno è tutto un paesaggio da far west, ma c’è anche questa città, questa città d’argilla che è sghemba, è slittata. E racconta: ci sono centinaia di persone in strada, famiglie che hanno perso la casa, richieste di aiuto. Fa vedere qualche sfollato, sono in 400, precisa. Parla di circa 50 edifici da demolire, di una chiesa, addirittura, tagliata in due dall’alto in basso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Niscemi, parla il proprietario della casa crollata nel precipizio: «Mezzo secolo di vita in frantumi. Abuso edilizio? Macché»Intervista all'architetto Palumbo che abitava con la famiglia nella palazzina simbolo del disastro: «L'avevo progettata io, mezzo secolo di vita andato in frantumi: i maledetti devono pagarla. Questa ... corriere.it

Niscemi inghiottita dalla frana: case in bilico e destinate a crollare. Sale il numero degli sfollatiIl terreno continua a cedere e la zona rossa è stata estesa. Oltre 1.500 persone costrette a lasciare le loro abitazioni. La situazione ... today.it

In questo estratto del video di @pioandreaperi, le immagini della frana a Niscemi, dove nel fine settimana è crollata un’intera palazzina di tre piani. Le condizioni meteorologiche avverse non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, contribuendo a erode - facebook.com facebook

Niscemi, il proprietario della casa crollata: "C'era tutta la mia vita" L'architetto Roberto Palumbo: "Era un mio progetto, era antisismica e non era abusiva". Era stata costruita nel 1974 @TgrRai x.com