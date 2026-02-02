Nioh 3 è un’esclusiva temporale PS5 | ecco quando potrebbe uscire sulle altre console

Nioh 3 uscirà il 6 febbraio 2026, ma solo su PlayStation 5 e PC. La nuova avventura di Team Ninja si concentra ancora sulla mitologia giapponese e i combattimenti intensi. Al momento, non ci sono piani per una versione sulle altre console, quindi i giocatori su Xbox e altre piattaforme dovranno aspettare. La data di lancio si avvicina e sono molti a chiedersi se arriverà anche su altre piattaforme in futuro.

Nioh 3, nuovo capitolo della serie action RPG soulslike di Team Ninja ispirata alla storia e alla mitologia giapponese, arriverà il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5 e PC. Tuttavia, un dettaglio emerso dall’ultimo trailer ha attirato l’attenzione: il gioco sarà un’esclusiva temporale console PS5 per sei mesi. Una formula che apre inevitabilmente a interrogativi sul futuro multipiattaforma del titolo. Al momento, però, le certezze si fermano alla finestra iniziale di lancio. Tutto ciò che seguirà resta oggetto di ipotesi. Windows Central riporta che la dicitura “six-month timed console exclusive” indica chiaramente che l’accordo di esclusività con Sony ha una durata limitata, ma non specifica cosa accadrà una volta scaduto il termine. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Approfondimenti su Nioh 3

Ultime notizie su Nioh 3

