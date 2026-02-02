Niente terzino destro | Di Lorenzo preoccupa meno

Il Napoli aspetta ancora notizie sul rientro di Di Lorenzo. Al momento, non ci sono segnali di una rapida accelerata per il terzino destro, che resta in dubbio per le prossime partite. La sua assenza potrebbe pesare, ma i biancazzurri sembrano più tranquilli rispetto a qualche giorno fa, quando si temeva il peggio. La società e lo staff tecnico monitorano la situazione, pronti a intervenire se la condizione dell’ex Empoli dovesse cambiare.

Nessuna accelerazione sul fronte terzino destro per il Napoli. Dopo un confronto interno tra dirigenza e area tecnica, il club azzurro ha deciso di non intervenire sul mercato per rinforzare quella zona del campo. Alla base della scelta c'è l'evoluzione positiva delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. L'infortunio del capitano, inizialmente fonte di forte preoccupazione, è stato infatti rivalutato come meno serio del previsto, riducendo così l'urgenza di un innesto immediato. Una scelta di continuità, dunque, che conferma la linea prudente del Napoli in questa fase di mercato.

