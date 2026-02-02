Niente occupazioni abusive ma a Montesilvano è emergenza casa | 99 famiglie in attesa e zero assegnazioni nel 2025

A Montesilvano, 99 famiglie aspettano una casa popolare e altre 20 sono in lista per alloggi parcheggio. Tuttavia, nel 2025 nessuna richiesta è stata soddisfatta. La situazione resta critica, senza assegnazioni e con molte famiglie in attesa di una soluzione.

Sono 99 le famiglie che attendono una casa popolare a Montesilvano e 20 le richieste per alloggi parcheggio, ma nel 2025 non c’è stata nessuna assegnazione. Quella che sta vivendo Montesilvano è una vera e propria emergenza sociale e dall’amministrazione arriva l’appello alla Regione: garantire le risorse per sistemare i 15 appartamenti Ater vuoti, ma che al momento non è possibile dare a chi ha bisogno. E che sia emergenza lo confermano anche i dati dell’Azienda speciale che di famiglie ne segue 190, con decine di persone collocate in strutture di housing condiviso o che vivono in una situazione di accoglienza emergenziale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Montesilvano Emergenza

Stamattina, in Prefettura, si è tenuta una riunione dedicata alle occupazioni abusive e alle strategie per la tutela del patrimonio pubblico.

L'Unione dei Comuni Valle del Savio, con sede a Cesena, ha avviato un’azione coordinata tra istituzioni, Polizia locale e forze dell’ordine per gestire le situazioni di utilizzo illecito di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Montesilvano Emergenza

