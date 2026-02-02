Il Milan ha deciso di chiudere il mercato senza acquistare un difensore e senza arrivare a Mateta. I rossoneri puntano tutto su Fullkrug, che arriva come l’unico rinforzo offensivo. Nessun altro nome sulla lista, e i giovani continueranno a essere chiamati in causa. La società ha scelto di concentrare gli sforzi su questa sola operazione, lasciando perdere altri possibili affari.

E' finita ufficialmente la sessione invernale di calciomercato del 2026. Il Milan non è stato alla fine tra i protagonisti del mese di gennaio visto che si è mosso molto poco, specialmente per quanto riguarda la prima squadra. Come rinforzo per Massimiliano Allegri è arrivato il 'solo' Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Altri pezzi importanti non sono arrivati e l'allenatore rossonero dovrà continuare la stagione con i giocatori che aveva già a disposizione prima dell'inizio del calciomercato. PROSSIMA SCHEDA>>> Il mercato invernale del Milan è iniziato con due chiare falle da coprire: una prima punta di ruolo e un difensore centrale d'esperienza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani …

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Questa mattina il medico sociale del Milan ha fatto visitare nuovamente l’attaccante francese Mateta.

Il mercato del Milan in vista di gennaio si sta facendo attendere, con particolare attenzione alla posizione dei difensori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato live. Mateta, niente Milan! No del Tottenham alla Juve per Kolo Muani. Toro-Ebosse; Mlacic, niente Inter: trattativa ai dettagli con l'Udinese; Mlacic, niente Inter ma il futuro sarà in Serie A. Di Marzio: Accordo ad un passo.

Mercato Milan: saltato Mateta. Ufficiale Cissé. Niente difensoreAmici ed amiche di MilanNews.it, oggi è l'ultimo giorno di mercato! La nostra redazione vi accompagnerà per tutta la giornata con tutte le notizie del calciomercato ... milannews.it

Niente Mateta, il Milan ha scelto il bomber per AllegriIl punto della situazione per quanto riguarda il reparto offensivo dei rossoneri: ecco come sarà composto la prossima stagione ... milanlive.it

Niente Inter per il giovane difensore classe 2007 Branimir Mlacic: passa all'Udinese Il calciatore, che piaceva anche ai nerazzurri, effettua le vistite mediche con la squadra friulana - facebook.com facebook

Niente ritorno in Serie A per Diego #Coppola Dove giocherà il difensore x.com