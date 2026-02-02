Niente da fare per il Cisterna Volley sconfitta in tre set a Piacenza

Il Cisterna Volley perde in tre set a Piacenza. La squadra di coach Fanizza, senza Lanza e Plak, ha cercato di tenere il passo contro un avversario più forte, ma non è riuscita a conquistare neanche un set. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando i biancocelesti con poche chance di reagire. Nonostante la sconfitta, i giocatori sono rimasti sul campo fino all’ultimo, dimostrando impegno e determinazione.

Pesanti le assente di Lanza e Plak, alle quali si è aggiunta a inizio gara anche la rinuncia a Fanizza. Troppo forti i padroni di casa, i pontini cedono in tre set. In chiave classifica restano i sei punti su Grottazzolina La squadra di Morata ha giocato la sua partita, esprimendo una buona pallavolo, dall’altra parte della rete Piacenza non ha regalato nulla, mettendo in mostra tanta qualità. Per Cisterna, dopo questa 19esima giornata, la salvezza è molto più vicina: anche Grottazzolina non ha preso punti (netto ko contro Monza nell’anticipo di sabato), resta dietro di sei lunghezze, e adesso le gare da giocare sono soltanto tre.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nel match tra Piacenza e Grottazzolina, la squadra ospite ha subito una sconfitta per 3-0, con i parziali 25-15, 25-14 e 25-14.

