Niente da fare per il Cisterna Volley sconfitta in tre set a Piacenza
Il Cisterna Volley perde in tre set a Piacenza. La squadra di coach Fanizza, senza Lanza e Plak, ha cercato di tenere il passo contro un avversario più forte, ma non è riuscita a conquistare neanche un set. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando i biancocelesti con poche chance di reagire. Nonostante la sconfitta, i giocatori sono rimasti sul campo fino all’ultimo, dimostrando impegno e determinazione.
Pesanti le assente di Lanza e Plak, alle quali si è aggiunta a inizio gara anche la rinuncia a Fanizza. Troppo forti i padroni di casa, i pontini cedono in tre set. In chiave classifica restano i sei punti su Grottazzolina La squadra di Morata ha giocato la sua partita, esprimendo una buona pallavolo, dall’altra parte della rete Piacenza non ha regalato nulla, mettendo in mostra tanta qualità. Per Cisterna, dopo questa 19esima giornata, la salvezza è molto più vicina: anche Grottazzolina non ha preso punti (netto ko contro Monza nell’anticipo di sabato), resta dietro di sei lunghezze, e adesso le gare da giocare sono soltanto tre.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondimenti su Piacenza Volley
Pallavolo, brutta sconfitta per il Cisterna Volley: Verona passa in tre set
Yuasa Battery, altra sconfitta. Niente da fare contro Piacenza
Nel match tra Piacenza e Grottazzolina, la squadra ospite ha subito una sconfitta per 3-0, con i parziali 25-15, 25-14 e 25-14.
Ultime notizie su Piacenza Volley
Argomenti discussi: Inverno demografico, niente da fare per il poker; Niente da fare per le Women a Campobasso; Niente da fare per i Bazinga: il derby di Futs-All va allo Zio Pino Zebrette Udine; Niente da fare per una incerottata Itas Trentino, in casa della capolista Perugia non basta un ottimo Bristot.
Due reti per tempo affondano la squadra di Gangoni. Niente da fare per il Certaldo contro il FiglineFigline 2 Certaldo 0 FIGLINE 1965: Brunelli, Matteo G., Baragli, Donatini, Matteo L., Messina (87’ Paoloni), Bartolozzi (83’ Pezzotta), Pecci (90’ Iacopozzi), Genaro ... msn.com
Niente da fare, a Monterosso Almo la Tim continua a lasciare a piedi gli utenti da oltre due settimaneCresce il malcontento tra i residenti di Monterosso Almo per il protrarsi dei disservizi sulle reti mobile e fissa di Tim che, da oltre quindici giorni, lasciano numerosi utenti senza segnale ... lasicilia.it
Pallavolo SL - Piacenza vince senza problemi contro Cisterna Volley che è cresciuta nel finale di gara x.com
Il Cisterna Volley deve difendere 6 punti di vantaggio sul fondo della classifica, dove si trova Grottazzolina. #Latina #Sport #pallavolo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.