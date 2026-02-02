Nicolò Curzi, chef di Corinaldo, ha vinto la quinta edizione del contest 'Veggie Style'. La competizione si è svolta a Napoli, all’Starhotels Terminus, con la partecipazione di diversi chef da tutta Italia. Nicolò ha presentato il suo panino vegetariano, che ha conquistato la giuria e il pubblico presente. La vittoria arriva dopo una giornata intensa di sfide e assaggi, e per lui rappresenta un grande riconoscimento.

Corinaldo (Ancona), 2 febbraio 2026 — Nicolò Curzi, titolare e chef di ‘ Radico – nuova cucina rurale ’ a Corinaldo (Ancona), si è aggiudicato la quinta edizione del contest ' Veggie Style – L’Altra Faccia del Panino ', iniziativa promossa da 50 Top Italy in collaborazione con l’azienda D’Amico, svoltasi a Napoli presso lo Starhotels Terminus, con il supporto di Fedegroup, che cura la ristorazione della struttura. La ricetta del panino vincente . La proposta vincente di Curzi, ‘ Fresco di zona ’, è un panino home-made in stile padellino, che ha avuto come protagoniste assolute le zucchine alla caprese, ingrediente centrale del contest. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicolò e la ricetta del panino vegetariano più buono

Approfondimenti su Corinaldo Napoli

La pubblicità natalizia di Intermarché racconta la storia di un lupo che, desideroso di essere meno solitario e più compreso, decide di adottare uno stile di vita vegetariano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Corinaldo Napoli

Argomenti discussi: Antonietta compie 106 anni, è la rhodense più longeva in città: La mia ricetta? Mangio, bevo e canto; Veggie-Style, l’altra faccia del Panino, a Napoli in finale vince il marchigiano Nicolò Curzi; BOB, da insegna a produttore RTD raggiunge i 5 milioni di fatturato; La dedica di Nicola Carraro alla moglie Mara Venier: Sono stato in fin di vita, lei mi ha salvato.

Nicolò e la ricetta del panino vegetariano più buonoLa quinta edizione del contest ‘Veggie Style’ promosso da 50 Top Italy premia la creatività dello chef marchigiano Nicolò Curzi di Corinaldo, grazie a un prodotto home-made a base di zucchine alla cap ... ilrestodelcarlino.it

Quando una ricetta conquista così, so di essere sulla strada giusta! “La migliore ricetta in assoluto!!!” parole che scaldano il cuore Se siete curiosi di provare anche voi la mia frolla super collaudata, scrivetemelo nei commenti… potrei condividere la ricetta - facebook.com facebook