Nicolò e la ricetta del panino vegetariano più buono

Nicolò Curzi, chef di Corinaldo, ha vinto la quinta edizione del contest 'Veggie Style'. La competizione si è svolta a Napoli, all’Starhotels Terminus, con la partecipazione di diversi chef da tutta Italia. Nicolò ha presentato il suo panino vegetariano, che ha conquistato la giuria e il pubblico presente. La vittoria arriva dopo una giornata intensa di sfide e assaggi, e per lui rappresenta un grande riconoscimento.

Corinaldo (Ancona), 2 febbraio 2026 — Nicolò Curzi, titolare e chef di ‘ Radico – nuova cucina rurale ’ a Corinaldo (Ancona), si è aggiudicato la quinta edizione del contest ' Veggie Style – L’Altra Faccia del Panino ', iniziativa promossa da 50 Top Italy in collaborazione con l’azienda D’Amico, svoltasi a Napoli presso lo Starhotels Terminus, con il supporto di Fedegroup, che cura la ristorazione della struttura. La ricetta del panino vincente . La proposta vincente di Curzi, ‘ Fresco di zona ’, è un panino home-made in stile padellino, che ha avuto come protagoniste assolute le zucchine alla caprese, ingrediente centrale del contest. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

