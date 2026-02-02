Nerofumo Dinner Show | ad Afragola musica spettacolo e grandi ospiti

A Afragola, il Nerofumo Dinner Show torna a proporre serate piene di musica, spettacolo e ottima cucina. La serie di eventi, ormai consolidata, porta in scena artisti e ospiti di rilievo, offrendo un mix di intrattenimento che piace al pubblico locale. La serata si svolge tra piatti ricercati e performance dal vivo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

La stagione degli eventi firmati Nerofumo continua con un ricco calendario di Dinner Show che uniscono alta ristorazione, musica dal vivo e intrattenimento di qualità. Un format ormai riconoscibile, capace di trasformare ogni serata in un'esperienza completa, coinvolgente e condivisa.Il Nerofumo di Afragola in Via Papa Giovanni XXIII 45 si conferma punto di riferimento per chi cerca non solo una cena, ma un vero e proprio spettacolo da vivere dal primo all'ultimo momento. Luci, suoni e atmosfere eleganti fanno da cornice a una programmazione che vede protagonisti artisti affermati e appuntamenti speciali. Sabato 7 Febbraio non prendete impegni: il Nerofumo sarà travolto dal Dinner Show di Luca Sepe Dj Set Marcolino Info&prenotazioni 339/3530475 Afragola, Via Papa Giovanni XXIII, 45

