Nel silenzio della luce nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro | un diario silenzioso e intimo in 100 scatti

Luce, ombra, sguardo, scatto. Ma anche intuizioni e sensazioni, nel silenzio che parla. Percorsi che sembrano portare fuori dal tempo. C'è tutto questo "Nel silenzio della luce" (Edizioni Ex Libris, pagg. 132 € 25,00) il nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro, 'street photographer', che verrà presentato venerdì 6 febbraio prossimo, nella libreria Feltrinelli di Palermo (via Cavour, 133), con la prefazione di Agata Privitera e la postfazione di Massimo Brizzi. "Fotografare - spiega Ferro - è come ascoltare una lingua antica senza conoscerla del tutto. In queste pagine ho cercato di raccogliere non luoghi, ma sensazioni.

Alla Feltrinelli di Milano si è tenuta la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro, intitolato “Nel silenzio della luce”.

