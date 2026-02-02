Nel Salento nasce lo scudo per imprese edili e operai | pronti 1,5 milioni di euro

Nel Salento, nasce un nuovo strumento per proteggere imprese edili e operai. Con 1,5 milioni di euro già pronti, il progetto punta a tutelare chi lavora e chi gestisce imprese con un sistema di sicurezza sociale e assicurativa tutto nuovo. L’obiettivo è creare una rete di protezione più forte, pronta a rispondere alle esigenze del settore edile locale.

Firmato l’accordo tra Ance e sindacati: risorse per contrastare il caporalato, sostenere le famiglie dei lavoratori e assicurare i titolari d’azienda. È il primo caso in Italia LECCE – Dal Salento una proposta innovativa per blindare il settore edile, tutelando chi lavora e chi fa impresa attraverso un sistema di protezione sociale e assicurativo inedito. È questo il cuore del nuovo accordo contrattuale sottoscritto dalle parti sociali - Ance Lecce con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - che mette sul piatto oltre 1,5 milioni di euro. Le risorse, provenienti dalle riserve della Cassa Edile provinciale, saranno destinate a un fondo di sostegno al reddito e a un pacchetto assicurativo volto a contrastare il lavoro irregolare e a premiare legalità e concorrenza leale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

La Guardia di Finanza ha applicato sanzioni per oltre 1,7 milioni di euro a un'associazione nel Salento, accusata di noleggio di barche a vela senza autorizzazioni.

La Camera di Commercio ha stanziato 4 milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere lo sviluppo delle imprese locali.

