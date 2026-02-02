Nel mondo delle startup gli unicorni non sono più rarità

Nel mondo delle startup, gli “unicorni” non sono più un fenomeno raro. Ogni anno, centinaia di aziende non quotate in borsa raggiungono un miliardo di dollari di valutazione. Le “creature mitologiche” di un tempo ora sono diventate la norma, e il settore si sta riempiendo di nuovi nomi che sfidano le vecchie regole.

Le aziende non quotate in borsa a raggiungere un miliardo di dollari di valutazione sono centinaia ogni anno, tanto che si sono aggiunte altre creature mitologiche «Un milione di dollari non è fico. Sai cos'è fico? Un miliardo di dollari» è una celebre battuta di The Social Network, il film del 2010 che racconta la nascita di Facebook. La pronuncia il cofondatore di Napster Sean Parker, interpretato da Justin Timberlake, parlando con un giovane Mark Zuckerberg, a cui sta facendo da mentore. Oggi per una startup non è più così fico nemmeno un miliardo di dollari di valutazione, come ha raccontato la rivista di tecnologia Rest of World.

