Nel 2026 Equita scommette su finanza e tecnologia

Nel 2026, Equita punta su finanza e tecnologia. La società ha indicato alcuni titoli che potrebbero andare bene nei prossimi anni. Tra le banche ci sono Fineco e Bper, mentre tra le utility si fa avanti Enel. Nel settore farmaceutico, DiaSorin e Recordati vengono considerate opzioni interessanti. Infine, tra le aziende tech, STMicroelectronics si conferma come uno dei nomi da seguire.

FINECO e Bper tra le banche, Enel tra le utility, DiaSorin e Recordati tra i farmaceutici, STMicroelectronics (STM) tra i titoli tecnologici. E poi diverse small e mid cap, società a piccola e media capitalizzazione come Interpump Group, Danieli & C. Officine Meccaniche, Lu-Ve Group, Moltiply Group, SeSa e Intercos. Ecco alcune delle best picks per il 2026 della casa d'investimenti Equita, cioè la lista delle azioni italiane preferite da qui a fine anno. Per Equita, Piazza Affari resta una nicchia nella mappa delle Borse mondiali, ma nasconde numerosi campioni industriali e tecnologici con un profilo di crescita superiore alla media europea.

