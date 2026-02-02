Nebbia e segnaletica assente pericolo costante per gli automobilisti

La nebbia densa e la mancanza di segnaletica rendono le strade delle frazioni di Parma molto pericolose. Con il buio e il cielo coperto, gli automobilisti devono fare attenzione, ma spesso si trovano in difficoltà, senza indicazioni chiare e con poca visibilità. La situazione ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle strade locali.

"La sicurezza stradale nelle frazioni di Parma torna al centro della polemica politica. In questi giorni di fitta nebbia, soprattutto nelle ore mattutine e serali, muoversi lungo molte strade frazionali è diventato un vero e proprio atto di coraggio. Segnaletica orizzontale sbiadita, quasi invisibile o addirittura del tutto assente sta trasformando arterie fondamentali per i collegamenti con la città in percorsi estremamente pericolosi". A lanciare l'allarme è Pietro Vignali, capogruppo in Consiglio comunale del gruppo che porta il suo nome:"In molte strade frazionali del Comune di Parma oggi si guida senza alcun riferimento.

