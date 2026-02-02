Gli esperti hanno scoperto strumenti in pietra a 1.450 metri di altitudine tra le Prealpi lombarde. Si tratta di oggetti che dimostrano come i Neanderthal riuscissero ad adattarsi anche a climi molto rigidi in alta montagna. La scoperta fornisce nuovi dettagli sulla loro capacità di sopravvivere in ambienti estremi, lontano da quello che si pensava fosse il loro habitat principale.

A 1.450 metri di altitudine, tra le Prealpi lombarde, è stato rinvenuto un insieme di strumenti in pietra che racconta una storia inaspettata sulla vita dei Neanderthal. Gli archeologi hanno scoperto 16 manufatti — punte, raschiatoi e schegge — all’interno della Grotta dell’Orso, nota anche come Caverna Generosa, un rifugio temporaneo utilizzato in estate. I reperti, datati al tardo Pleistocene, non sono stati prodotti sul posto, come dimostrano l’assenza di detriti di lavorazione e l’analisi chimica e petrografica dei materiali. Gli strumenti sono stati realizzati in selce, radiolarite e altre rocce silicee di alta qualità provenienti da giacimenti situati a quote più basse, a qualche chilometro di distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neanderthal in alta montagna: ritrovati strumenti per affrontare climi estremi in zone alpine

