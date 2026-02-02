Natalia Titova e Riccardo Rosolino tornano a condividere momenti di famiglia sui social. Dopo tanto tempo di silenzio, pubblicano uno scatto che mostra tutta la loro felicità, in occasione del compleanno di Vittoria. I fan si commuovono di fronte a questa immagine semplice ma piena di affetto, confermando il legame forte tra i due.

Rosolino e Natalia Titova finalmente insieme sui social: il compleanno di Vittoria è un inno alla felicità C’è voluto un. C’è voluto un evento speciale per riportare il sorriso e la presenza di Natalia Titova sotto i riflettori dei social media. L’occasione è stata il tredicesimo compleanno della primogenita Vittoria Sidney, un traguardo importante festeggiato con una gioia che traspare vivida in uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web. Dopo un periodo di assenza che aveva fatto preoccupare i follower, la ballerina russa è riapparsa accanto al suo compagno storico, Massimiliano Rosolino, mostrando una serenità familiare che profuma di casa e di legami indissolubili. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Natalia Titova torna sui social con Rosolino: lo scatto di famiglia che commuove il web

Approfondimenti su Natalia Titova Rosolino

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si mostrano di nuovo insieme sui social, condividendo uno scatto di famiglia in occasione del compleanno della loro seconda figlia.

Dopo mesi di silenzio, Natalia Titova è ricomparsa in pubblico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Natalia Titova Rosolino

Argomenti discussi: Voci sulla nuova holding granata | l’Ad Pagano chiarisce ? sui social.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova di nuovo insieme: la foto di famiglia al compleanno della figliaPer la prima volta dopo una lunga assenza Natalia Titova è riapparsa sui social network insieme alla sua famiglia. L'occasione per tornare ... msn.com

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova di nuovo insieme sui social, lo scatto di famiglia al compleanno della figliaMassimiliano Rosolino e Natalia Titova di nuovi insieme sui social: il nuotatore e la moglie sono apparsi con le figlie Nicole Sofia e Sidney in uno scatto ... fanpage.it

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova festeggiano i 13 anni di Vittoria Un compleanno speciale in famiglia e una dedica dolcissima di papà Massimiliano: “Ancora auguri, amore. Vederti così è il regalo più grande che tu possa farci.” Tantissimi auguri, - facebook.com facebook