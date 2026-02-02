Nasce il Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana | conferenza stampa di presentazione a Vizzini

Martedì 3 febbraio alle 16, nella sala consiliare di Vizzini, si tiene la conferenza stampa per presentare il nuovo Parco Letterario® dedicato a Giovanni Verga e Luigi Capuana. L’obiettivo è mettere in risalto i luoghi del Verismo tra Vizzini, Mineo e Licodia Eubea, creando un percorso culturale che coinvolge queste zone. L’evento serve a svelare i dettagli del progetto e a coinvolgere cittadini e appassionati di letteratura.

L'Associazione Centro Studi C.E.S.T.A., in qualità di ente gestore del Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana, promuove l'iniziativa quale momento conclusivo del progetto propedeutico Verso "Il Parco Letterario del Verismo", avviato con l'obiettivo di strutturare un percorso condiviso di riconoscimento, valorizzazione e promozione dei luoghi verghiani e capuaniani presenti nei Comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea. L'evento si colloca all'interno del percorso istituzionale avviato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1159 del 6 marzo 2025, che ha riconosciuto il Comune di Vizzini quale ente beneficiario del contributo straordinario previsto dall'art.

