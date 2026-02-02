Nasce Convivere | Obiettivo offrire alloggi a canoni sostenibili in Emilia-Romagna

E’ nato il nuovo consorzio Convivere Emilia-Romagna, che punta a offrire alloggi a canoni sostenibili in tutta la regione. L’obiettivo è creare una rete di case condivise, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni abitative più accessibili. Il progetto si presenta come una risposta concreta alle difficoltà del mercato immobiliare e alle nuove forme di vivere condiviso.

Barbara Lepri (Legacoop Abitanti): "Nuovi strumenti cooperativi per costruire una visione di abitare attrattiva e sostenibile" Nasce il nuovo consorzio "Convivere Emilia-Romagna", che si propone di essere la “risposta cooperativa all'emergenza casa e alle nuove sfide dell'abitare condiviso”. L'obiettivo di Convivere, la cui nascita è stata promossa da Legacoop Emilia-Romagna, è di offrire alloggi a canoni sostenibili e rafforzare il mutualismo abitativo attraverso la rigenerazione urbana e i servizi alla persona. Le dieci cooperative fondatrici hanno sede a Bologna, Imola, Rimini, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

