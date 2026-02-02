I Carabinieri del NAS di Taranto hanno chiuso il 2025 con un bilancio pesante: 100 persone denunciate e numeri che fanno riflettere. Le operazioni condotte durante l’anno hanno portato a sequestri e controlli su diversi settori, tra cui alimentare e sanitario. La questura ha intensificato le attività per contrastare illegalità e irregolarità, soprattutto in un’area molto sensibile come quella tarantina.

Tarantini Time Quotidiano I Carabinieri del NAS di Taranto hanno tracciato il bilancio delle attività effettuate nel corso dell’anno 2025 con 100 persone denunciate in stato di libertà e 1.605 ispezioni di natura igienico sanitaria, di cui 477 risultate non conformi. Gli interventi nel settore sanitario, farmaceutico ed alimentare hanno evidenziato gravi irregolarità, tali da contestare 711 sanzioni amministrative (per un importo di oltre 420 mila euro) e segnalare all’Autorità Amministrativa 394 persone. I controlli hanno interessato ospedali, cliniche veterinarie, studi dentistici, ambulatori medici, laboratori di analisi, centri estetici, strutture ricettive per anziani, mense scolastiche e l’intera filiera alimentare, ivi comprese le attività di produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio e somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Nas di Taranto, il bilancio delle attività nel 2025

