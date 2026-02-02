Narni torna il città il Carnevale Narnese con due appuntamenti

A Narni torna il Carnevale Narnese 2026, con due eventi in programma. Il primo si tiene giovedì 12 febbraio, il tradizionale Giovedì grasso. Quattro giorni dopo, il 17 febbraio, si festeggia il Martedì grasso. La città si prepara ad accogliere grandi e bambini per due giornate di allegria e colori.

Torna il Carnevale Narnese 2026 con una doppia festa dedicata a grandi e bambini. Gli appuntamenti sono quelli canonici del Giovedi grasso (12 febbraio) e del Martedi grasso (17 febbraio). Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto valorizzare una festa cara alla comunità di Narni. Come da tradizione, le scuole del territorio sono state invitate a partecipare al progetto “Carnevale Narnese”, che vede protagonisti gli studenti degli istituti comprensivi del territorio nella realizzazione del "Manifesto del Carnevale 2026". Il progetto mira a coinvolgere le nuove generazioni nel valorizzare l’importanza del patrimonio culturale legato alle tradizioni carnevalesche, attraverso percorsi individuali o collettivi, creativi e partecipativi, contribuendo così a portare avanti una tradizione importante per Narni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

