Napoli un morso in petto al carabiniere che lo controlla | 50enne ghanese arrestato

Un uomo di 50 anni di nazionalità ghanese è stato arrestato questa mattina a Napoli, in via Roma vicino a Scampia. I carabinieri sono intervenuti dopo che alcuni residenti avevano chiamato il 112, segnalando un uomo che molestava i passanti. Durante il controllo, uno dei carabinieri è stato colpito al petto da un morso e ha dovuto ricorrere alle cure mediche. L’uomo, che aveva creato scompiglio tra la gente, è stato portato in caserma.

Dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Roma verso Scampia per un uomo molestava i passanti. Nel tentativo di riportarlo alla calma i militari hanno chiesto le sue generalità. L'uomo, un 50enne di origini ghanesi, si è opposto al controllo e ha colpito uno dei militari. Poi l'ha morso con forza in corrispondenza del petto, causandogli lesioni ritenute guaribili in 7 giorni. Il 50enne è finito in manette e dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E' ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

