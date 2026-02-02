Napoli sul gong finale arriva il terzo acquisto ufficiale del mercato invernale

Il Napoli piazza il colpo sul gong finale del mercato invernale e guarda con decisione al futuro. Alle ore 20, infatti, il club partenopeo ha depositato il contratto di Milton Pereyra, attaccante classe 2008 proveniente dal Boca Juniors, che diventa così l'ultimo acquisto della sessione invernale. Un'operazione in prospettiva che conferma la linea tracciata dalla società azzurra, sempre più attenta ai giovani talenti internazionali. Pereyra rappresenta il terzo innesto del mercato di gennaio, dopo gli arrivi di Giovane e Alisson, e si inserisce nel progetto di rafforzamento del settore giovanile e della squadra Primavera, con uno sguardo già rivolto al medio-lungo periodo.

