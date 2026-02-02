Napoli Secondigliano uomo morde carabiniere durante il controllo | arrestato 50enne

Durante un controllo di routine in via Roma, a Secondigliano, un uomo di 50 anni ha aggredito un carabiniere morso al petto. I militari sono intervenuti e, dopo averlo fermato, lo hanno arrestato. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti e ora il 50enne si trova in cella.

Intervento dei militari in via Roma verso Scampia: l’uomo aggredisce un carabiniere con un morso al petto e finisce in manette. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 segnalando un uomo che, in via Roma verso Scampia, molestava i passanti e creava tensione nel quartiere. I Carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti per riportare la calma e identificare l’uomo. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Il controllo e l’aggressione al carabiniere. Quando i militari hanno chiesto le generalità, il 50enne di origini ghanesi ha reagito in modo violento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Secondigliano, uomo morde carabiniere durante il controllo: arrestato 50enne Approfondimenti su Napoli Secondigliano Napoli, morde al petto un carabiniere durante un controllo: arrestato 50enne Durante un controllo in via Roma a Napoli, un 50enne di origini ghanesi ha aggredito un carabiniere mordendogli il petto. Morde al petto un carabiniere durante un controllo: arrestato Durante un normale controllo di routine a Secondigliano, un carabiniere è stato aggredito da un uomo di 50 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Secondigliano Argomenti discussi: Secondigliano, molesta i passanti e morde un carabiniere durante il controllo: 50enne ghanese in manette; Napoli, morde al petto carabiniere durante controllo: arrestato 50enne; Morde al petto un carabiniere durante un controllo: arrestato; Follia a Secondigliano, morde il carabiniere al petto durante un controllo: arrestato. CARABINIERI DI NAPOLI * : «SECONDIGLIANO: IL 50ENNE GHANESE MORDE IL MILITARE, ARRESTATO»Un morso in petto al carabiniere che lo controlla. 50enne ghanese in manette ... agenziagiornalisticaopinione.it Morde al petto un carabiniere durante un controllo: 50enne in manette SecondiglianoNapoli, a Secondigliano un 50enne morde al petto un carabiniere durante un controllo. Arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. ilgazzettinovesuviano.com Arredamenti Scippa Corso Secondigliano 427, Napoli WhatsApp 327 739 0379 #arredamentonapoli #arredamentiscippa1958 #legno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.