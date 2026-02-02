Napoli morde al petto un carabiniere durante un controllo | arrestato 50enne

Durante un controllo in via Roma a Napoli, un 50enne di origini ghanesi ha aggredito un carabiniere mordendogli il petto. L’uomo ha reagito con violenza quando gli è stato chiesto di mostrarsi. Il militare è stato ferito e ora ha una prognosi di sette giorni. L’arrestato è stato portato in caserma.

Un uomo di 50 anni, di origini ghanesi, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Secondigliano dopo aver aggredito un militare durante un controllo. Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’episodio è avvenuto in via Roma, in direzione Scampia, dopo una segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti che avevano indicato la presenza di un uomo che molestava i passanti., Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma e hanno chiesto all’uomo di fornire le proprie generalità. Il 50enne si è opposto al controllo, colpendo uno dei carabinieri e mordendolo al petto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Durante un normale controllo di routine a Secondigliano, un carabiniere è stato aggredito da un uomo di 50 anni.

Un uomo di 50 anni di origini ghanesi è stato arrestato a Napoli, a Scampia.

