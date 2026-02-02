Napoli la crisi di Beukema | dal gol all' esordio alla bocciatura di Conte di sabato sera

Il Napoli affronta un’altra preoccupazione in difesa. Giovanni Di Lorenzo si è infortunato durante la partita di sabato sera e le sue condizioni sono ancora da valutare. Gli esami hanno escluso una rottura del legamento, ma il ginocchio ha subito una distorsione di secondo grado. Il giocatore potrebbe stare fuori tra un mese e un mese e mezzo, lasciando il tecnico Conte con qualche dubbio in più sulla linea difensiva. La squadra spera di recuperarlo al più presto, ma intanto si cerca una soluzione per non perdere terreno in classifica.

Napoli, 2 febbraio 2026 - Un mezzo sospiro di sollievo, in attesa di ulteriori esami, ma anche un interrogativo in più che va a sommarsi ai tanti in piedi fin dall'estate, quasi tutti senza una risposta felice: le condizioni del ginocchio sinistro di Giovanni Di Lorenzo sono meno gravi di quanto inizialmente temuto da tutti, specialmente da Antonio Conte, con la rottura del legamento scongiurata al netto, comunque, di una distorsione di secondo grado che potrebbe richiedere dai 45 ai 60 giorni per recuperare totalmente. Sul quando effettivamente il capitano tornerà sul rettangolo verde se ne saprà di più nei prossimi giorni: per ora, quello che si sa per certo, è che Sam Beukema il suddetto campo lo sta vedendo sempre meno.

