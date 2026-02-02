Il nuovo giocatore del Napoli è arrivato a Roma e si trova già a Villa Stuart. Qui sta facendo le visite mediche prima di ufficializzare il suo ingresso in squadra. La società ha confermato che l’operazione procede senza intoppi.

Il nuovo acquisto del Napoli è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il club azzurro. Si tratta di Alisson Santos, ala offensiva acquistata dallo Sporting. Nelle prossime ore è atteso anche il comunicato ufficiale della società per annunciare questo nuovo arrivo. Napoli, è arrivato Alisson Santos (VIDEO). Alisson Santos è arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare con il Napoli. Ad attenderlo, il dottor Canonico e i giornalisti delle varie testate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il nuovo acquisto è arrivato a Villa Stuart: viste mediche in corso (VIDEO)

Approfondimenti su Napoli Villa Stuart

La prima giornata di Alisson Santos con il Napoli si è aperta questa mattina a Roma.

Licina Juve è a Torino per le visite mediche al J Medical.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Villa Stuart

Argomenti discussi: Giovane al Napoli: bisogna puntare su di lui al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri fin qui; Napoli, De Laurentiis annuncia Giovane: Conte può averlo già con la Juve; Giovane al Napoli, Conte lo vuole già per la Juve. Lang e Lucca out: il nuovo obiettivo è un ex Serie A; Come fa il Napoli a prendere Giovane a 20 milioni nonostante debba fare mercato a saldo zero.

Calciomercato Napoli, trovato l'accordo per il nuovo arrivo: visite mediche nelle prossime oreIl club azzurro sta perfezionando gli ultimi dettagli per l'arrivo alla corte di Antonio Conte del secondo rinforzo del mercato invernale dopo Giovane ... napolitoday.it

Il nuovo acquisto del Napoli ha detto di no a due squadre spagnoleSecondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, il Napoli è ormai a un passo dal chiudere un’operazione importante in vista della prossima ... dailynews24.it

. @sscnapoli, Alisson Santos è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche x.com

Il primo giorno d'azzurro per Alisson Santos. Il 23enne brasiliano è sbarcato a Roma poco prima delle 9 di questa mattina per dirigersi a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche prima della firma con il Napoli di Antonio Conte. - facebook.com facebook