Napoli il calciomercato invernale si chiude con movimenti in attacco in entrata e in uscita

Alle 20 di lunedì 2 febbraio il calciomercato invernale 2026 si è chiuso. Il Napoli ha concluso le trattative in attacco, con movimenti sia in entrata sia in uscita, nelle ultime ore. La squadra ha lavorato per rafforzare il reparto offensivo prima della fine del mercato.

Alle 20.00 di lunedì 2 febbraio il calciomercato invernale 2026 ha chiuso ufficialmente i battenti. Il Napoli, nelle ultime ore di trattative, si è mosso soprattutto in attacco. Gli azzurri, come previsto, hanno ufficializzato l'arrivo di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L'attaccante era sbarcato in mattinata a Roma per sostenere le visite mediche presso Villa Stuart. Saluta Napoli, a titolo temporaneo, Giuseppe Ambrosino, che si trasferisce al Modena, in Serie B, fino al termine della stagione. Sempre in serie cadetta Lorenzo Sgarbi cambia maglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Con l’ingresso del nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, l’Empoli si prepara alla sessione invernale di calciomercato.

Ecco le ultime novità sul calciomercato di Serie A, con aggiornamenti su Frattesi, Chiesa e i movimenti degli attacchi di Roma e Napoli.

