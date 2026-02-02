Questa mattina Alisson Santos si è presentato a Castel Volturno per le visite mediche con il Napoli. L’accordo tra il club azzurro e il giocatore è ormai definito, e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale. I test medici sono il passo finale prima di ufficializzare il trasferimento.

Il Napoli, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Ecco quanto riporta il quotidiano: “Il suo pezzo forte? L’uno contro uno. Alisson, tra l’altro, ha in dotazione una caratteristica che piace tanto a Conte: è un esterno sinistro che calcia con il destro, utilizzabile a piede invertito così come preferisce lui. Oggi, dicevamo, arriverà a Fiumicino e poi si dirigerà direttamente a Villa Stuart: visite mediche, l’incontro con Di Lorenzo e di corsa a Napoli. Pronto per la nuova avventura”. Infortunio Albiol, Il Mattino: “Non recupera in vista dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, chiuso l’affare Alisson Santos. Fissate per stamattina le visite mediche

Approfondimenti su Napoli Alisson Santos

Il Napoli si avvicina a chiudere l’accordo con Alisson Santos.

L’accordo tra il calcio italiano e Alisson Santos, l’esterno brasiliano dello Sporting CP, è ormai cosa fatta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Juve-Napoli 3-0: Don Franco non si trattiene! Rabbia pura nel postpartita

Ultime notizie su Napoli Alisson Santos

Argomenti discussi: Napoli, sulla fascia arriva il treno tedesco | 10 milioni e si chiude l'affare: adesso Conte può sorridere; LIVE Calciomercato | Sky: Il Napoli pensa anche a Zappa per sostituire Di Lorenzo; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; ? Napoli, fatta per Alisson Santos! Cifre e dettagli dell’affare.

Colpo chiuso: Alisson Santos sbarca a Napoli per visite e firmeAlisson Santos ha la valigia pronta e un biglietto tra le mani, il viaggio è pianificato, le visite pure: è fatta per il suo trasferimento al Napoli. Il club ha rotto gli indugi ieri, nelle ore in cui ... ilnapolionline.com

Napoli, è fatta per Alisson Santos: i dettagli dell'affare, annuncio a breve. Salta SulemanaA questo punto Kamaldeen Sulemana non raggiungerà Antonio Conte. Il Napoli infatti chiuso nelle ultime ore l'arrivo di Alisson Santos dallo. tuttomercatoweb.com

Non arriverà un sostituto di Di Lorenzo dal mercato. I dettagli dell'operazione Alisson Santos. Ciro Venerato ha parlato alla Domenica Sportiva. - facebook.com facebook

fa l’ultimo regalo allo Sporting Lisbona Conte e il Napoli sono pronti a goderselo #AlissonSantos #SportingNacional #LigaPortugal #DAZN x.com