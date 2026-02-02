Napoli ADL incassa 6 milioni di euro dalla cessione di uno degli uomini simbolo dei due Scudetti

Napoli incassa sei milioni di euro dalla cessione di Giovanni Simeone al Torino. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri, confermando che il club partenopeo ha concluso la trattativa e ha incassato la cifra prevista. Simeone lascia il Napoli dopo aver contribuito ai due scudetti, e ora si prepara a una nuova avventura in Piemonte. La cessione si è concretizzata dopo mesi di trattative e la definizione dell’accordo ha portato a una vendita definitiva.

È arrivata l'ufficialità del riscatto di Giovanni Simeone da parte del Torino, che rende definitiva un'operazione impostata già la scorsa estate. L'attaccante argentino, infatti, era passato dal Napoli al club granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, una clausola che nelle ultime ore è scattata automaticamente. Come previsto dagli accordi tra i due club, il riscatto è diventato obbligatorio al raggiungimento del primo punto in campionato da parte del Torino a partire dal mese di febbraio 2026. Un traguardo minimo che ha sancito in modo formale la cessione a titolo definitivo, chiudendo così ogni legame contrattuale con la società partenopea.

