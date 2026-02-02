Napoli a mercato chiuso l’idea di ingaggiare uno svincolato Romano | È desideroso di ritornare

Il Napoli sta valutando l’idea di ingaggiare un giocatore svincolato dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro dovrà rimanere fuori per più di un mese, lasciando un vuoto importante in squadra. Romano ha detto che il giocatore interessato è desideroso di tornare e potrebbe essere un’ottima soluzione per il momento. La società sta lavorando per trovare il modo di coprire questa assenza e mantenere alta la competitività della squadra.

L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo continua a tenere in apprensione l'ambiente Napoli. Il capitano azzurro sarà costretto a restare fermo per oltre un mese, un'assenza pesante che priva la squadra di uno dei suoi punti di riferimento assoluti, dentro e fuori dal campo. Nonostante ciò, il Napoli ha deciso di non intervenire immediatamente sul mercato.

