Napol Chiaiano imbrattano treno della metro | 4 denunciati dai Carabinieri

Quattro uomini tra i 32 e i 36 anni sono stati colti in flagrante mentre imbrattavano un treno della metro a Chiaiano, a Napoli. I Carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato 91 bombolette spray, portando alla loro denuncia. I vandali sono stati fermati sul posto, mentre tentavano di danneggiare il convoglio della Linea 1.

Quattro uomini tra 32 e 36 anni sorpresi mentre vandalizzavano un convoglio della Linea 1: sequestrate 91 bombolette spray. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno denunciato quattro persone, accusate di aver imbrattato un treno della metropolitana Linea 1 nel quartiere Chiaiano. Sorpresi mentre vandalizzano il convoglio. Gli uomini, di età compresa tra 32 e 36 anni e già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati in via Roberto Cortese mentre spruzzavano vernice sulle fiancate del convoglio fermo in deposito. Sequestrate 91 bombolette spray. Durante il controllo, i Carabinieri hanno sequestrato 91 bombolette spray, utilizzate per realizzare le scritte e i disegni che stavano deturpando il treno.

