naike esce fuoco freddo su tutte le piattaforme

Naike torna sulla scena con il brano “Fuoco Freddo”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming. La cantante descrive il pezzo come un momento di svolta, un punto di non ritorno, in cui il dolore non fa più paura come prima. È una canzone che parla di cambiamento e di come si affrontano le ferite lasciate dal passato.

Ci sono momenti in cui ci si accorge, quasi all’improvviso, che qualcosa dentro di noi è cambiato. Non perché il dolore sia sparito, ma perché non fa più paura come prima. Dopo aver vissuto una relazione che ha soffocato a lungo emozioni, identità e libertà, arriva quel punto in cui si smette di restare fermi: si alza la testa e si ricomincia da sé. La sensazione profonda che attraversa “Fuoco Freddo”, il nuovo singolo di Naike, in uscita il 31 gennaio su tutte le piattaforme di distribuzione e in radio, è proprio questa. Il testo si apre con parole che sembrano un taglio netto, una presa di posizione istintiva e definitiva: “È tutto inutile, mi risparmio le prediche”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

