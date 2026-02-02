My Dress-Up Darling il produttore frena sulla stagione 3 | Non posso fare un anime sciatto

La terza stagione di My Dress-Up Darling potrebbe non arrivare presto. Il produttore Shota Umehara ha detto che tornerà solo se sarà fatta bene, senza scendere a compromessi sulla qualità. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, e i fan devono aspettare ancora qualche notizia.

La possibile terza stagione di My Dress-Up Darling resta un'incognita, ma il produttore Shota Umehara chiarisce una cosa: tornerà solo alle giuste condizioni. Qualità, rispetto per i fan e nuovi spettatori sono le vere priorità. Nel panorama degli anime romantici contemporanei, My Dress-Up Darling è diventato molto più di una semplice rom-com: è un piccolo fenomeno culturale. Proprio per questo, l'ipotesi di una terza stagione viene trattata con estrema cautela da chi la produce, senza scorciatoie. Una stagione 3 possibile, ma solo alle condizioni giuste La domanda che i fan continuano a porsi è sempre la stessa: ci sarà una terza stagione di My Dress?Up Darling? A rispondere, senza promesse facili ma con grande onestà, è stato Shota Umehara, production desk manager della serie, intervenuto in una recente intervista ad AnimeAnime.

