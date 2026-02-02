Mutonia la tribù del ferro e del fuoco | La gente è con noi Così si può salvare

A Santarcangelo, nel campo di Mutonia, la tribù del ferro e del fuoco, si respira un’aria di determinazione. Dopo giorni di pioggia, il terreno è un fango compatto e gli attivisti si preparano a resistere. “La gente è con noi”, dicono, decisi a continuare la loro battaglia per salvare il loro spazio. La giornata si apre con il cielo grigio e il rumore delle gocce che colpiscono il tetto di metallo. Nonostante le difficoltà, i membri della tribù non mollano e promettono

Santarcangelo (Rimini), 2 febbraio 2026 – Il cielo è plumbeo. Nel campo, dopo la pioggia battente di questi giorni, servono gli stivali per non affondare nel fango. Ma ora i Mutoid vedono finalmente il sereno. Possono finalmente sperare di evitare le ruspe e rimanere a Santarcangelo, dove da 36 anni gli artisti scappati dall’Inghilterra vivono e realizzano le loro incredibili opere ricavati da rottami e rifiuti. “Noi ce lo auguriamo. A Santarcangelo abbiamo messo le radici, molti di noi hanno cresciuto qui i figli. Ora tutto dipende dalle istituzioni: siamo nelle loro mani.”, incrociano le dita gli abitanti di Mutonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

