Musica Suoni Controvento svela un altro asso | ad Assisi I Cani

A poche settimane dall’annuncio ufficiale, il festival Suoni Controvento conferma un’altra grande novità per l’edizione 2026. Questa volta tocca agli I Cani, il duo musicale romano che sta conquistando sempre più fan. La conferma è arrivata nel pomeriggio, lasciando supporre che anche quest’anno l’evento sarà ricco di sorprese e grandi nomi. La macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per mettere a punto il programma completo, che promette di coinvolgere un pubblico sempre più appassionato.

Suoni Controvento continua a svelare le sue carte per l'edizione 2026 del festival itinerante. Oltre ai già annunciati Mannarino e Csi, un altro annuncio. Nel cartellone dell'evento ci saranno anche I Cani, band romana recentemente tornata ai live dopo una lunga parentesi di relativo silenzio. Dopo il successo del tour autunnale nei club, I Cani tornano in tour per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell'estate italiana. E tra queste non poteva mancare la Rocca Maggiore di Assisi. In collaborazione con Roghers Staff, il 31 luglio il loro concerto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Suoni Controvento Musica, "In viaggio" con i Csi a Suoni Controvento I Csi - Consorzio Suonatori Indipendenti portano in Umbria il loro live Altro incidente in monopattino nel Comasco: 22enne grave ad Asso La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Suoni Controvento Ultima settimana di eventi per Suoni ControventoIniziato a luglio, arriva ora a conclusione il ricco e suggestivo cartellone del festival estivo di arti performative Suoni Controvento, promosso dall'Associazione umbra della canzone e della musica d ... ansa.it Suoni Controvento: parlano le note. Jazz, folk e grandi cantautori italianiÈ un fine luglio denso di appuntamenti e atmosfere che spaziano dal folk al jazz, all’underground americano: pariamo del cartellone di Suoni Controvento promosso dall’Associazione umbra della canzone ... lanazione.it Il suggestivo scenario di Villa Fidelia a Spello si prepara a riaccogliere il pubblico il 4 settembre 2026 per ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno musicale in Umbria. Nell’ambito della decima edizione di Suoni Controvento, festival che unisce musica, sp - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.